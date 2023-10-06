Почему Bayraktar получил всемирную известность?

Турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2 считается лучшим в своем классе. Он уже не раз доказал свою эффективность, особенно в условиях реального боя. В каких странах применяют турецкий БПЛА, в чем его преимущество и будут ли его производить вне Турции? Ответы на эти вопросы в видео TRT на русском. #trtrussian #Турция #Bayraktar #БПЛА #беспилотник #ударныйдрон #дрон #известность #турецкийбеспилотник #TB2 #турецкийБПЛА #производствобеспилотников #заводбеспилотников #новостиТурции #технологии #военнаятехника #техника #строениеБайрактара #байрактар #фактыобайрактаре #trtнарусском