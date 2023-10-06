Поставка одного миллиона тонн зерна из России в Турцию на переработку при финансовом содействии Катара прорабатывается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Эта схема сейчас прорабатывается. Это будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдет в страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года», — сказал Вершинин. Его слова приводит агентство ТАСС.

При этом он напомнил, что Россия в ходе саммита РФ-Африка пообещала безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна шести африканским странам — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее.

«До конца года мы поможем и направим свыше 200 тысяч тонн зерновых в шесть африканских стран. Это тоже будет сделано, но это уже будет сделано полностью за российский счет. Это реальная помощь — есть слова, а есть дела», — пояснил Вершинин.

Как писал TRT на русском, в конце сентября первое гражданское судно с зерном покинуло Украину по «альтернативному зерновому коридору».

Маршрут подразумевает, что суда будут следовать через территориальные воды Румынии — до нее из порта Черноморска около 85 морских миль.

19 июля Россия в одностороннем порядке вышла из Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла Украине экспортировать продовольствие. Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать любые суда, заходящие в украинские порты, как возможную военную угрозу. Киев объявил о зеркальных мерах для тех судов, что следуют в российские порты.

С тех пор экспорт из украинских портов фактически остановился, а суда простаивали. Россия усилила атаки на морские порты Украины, зерновые объекты и гражданскую инфраструктуру вдоль Черного моря и на Дунае.