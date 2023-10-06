6 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Францию обвинили в депортации мусульманина из Польши
Мухаммад Раббани, управляющий директор британской правозащитной группы CAGE, обвинил Францию в препятствовании его въезду в Польшу из-за его критических высказываний относительно антимусульманской политики французского правительства #trtrussian #Франция #мусульмане #депортация #ислам #обвинение #Раббани #CAGE #правозащитнаякомпания #въездвПольшу #высказывание #критика #антимусульманскаяполитика #исламофобия #французскоеправительство #правительствоФранции #исламвоФранции #мусульманеФранции #властиФранции #депортациямусульманина #trtнарусском
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