Еврокомиссия призвала власти Армении участвовать в региональных проектах, в частности, в создании черноморского энергокабеля из Азербайджана в Румынию. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политики приняли документ на полях саммита в Гранаде.

«‎Еврокомиссия поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как проект черноморского энергокабеля. Еврокомиссия расширит техническую помощь Армении в сфере воздушной и ядерной безопасности»‎, — говорится в заявлении.

В декабре 2022 года Азербайджан согласился поставлять электроэнергию в ЕС по подводному кабелю. Президент республики Ильхам Алиев подписал соответствующее соглашение в Бухаресте.

Участники проекта планируют создать прямую подводную линию электропередач из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию и другие страны ЕС. Мощность кабеля составит 3 ГВт, длина — 1195 км.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре прошлого года заявила, что блок окончательно «отвернулся» от зависимости от российского ископаемого топлива и диверсифицируется в сторону «надежных энергетических партнеров».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда же заявил, что Еврокомиссия выделила $2,4 млрд на поддержку строительства кабеля. После ввода в эксплуатацию он станет самым длинным в своем роде в мире.

По словам министра, к концу 2023 года будет завершено технико-экономическое обоснование проекта кабеля, на строительство уйдет три-четыре года.

Агентство ТАСС отмечает: Евросоюз рассматривает кабель как один из способов компенсировать потери от разрыва энергетических связей Брюсселя с Москвой. Также его рассматривают как попытку ЕС противодействовать китайской инициативе «‎‎Один пояс — один путь».

Как ранее писал TRT на русском, в декабре прошлого года Ильхам Алиев заявил: Азербайджан планирует увеличить экспорт природного газа в Европу в 2023 году и довести его как минимум до 11,6 млрд куб.м — с оценочных 11,3 млрд куб.м в этом году.

Рост составит 300 млн куб.м. В 2021 году, как отметил азербайджанский лидер, Баку поставил в Европу 8,2 миллиарда куб.м газа.