Турецкие силы безопасности «нейтрализовали» двух террористов РПК

Турецкие силы безопасности «нейтрализовали» в горах провинции Агры на границе с Ираном двух террористов РПК. Ранее подобные антитеррористические операции МВД Турции провело на севере Ирака и в Сирии. Напомним, 1 октября перед зданием МВД Турции произошел теракт, ответственность за который взяли на себя террористы РПК. #trtrussian #Турция #Агры #жандармы #террористы #турецкиесилыбезопасности #РПК #Агры #Иран #границасИраном #терроризм #антитеррористическаяоперация #МВДТурции #северИрака #Сирия #РПКвСирии #теракт #террористыРКП #trtнарусском