ТУРЦИЯ
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В Турции отреагировали на противоречивый пост главы МИД Франции
Глава МИД Франции Катрин Колонна поделилась в своем аккаунте в соцсети фотографией горы Агры во время своего визита в Армению. В Турции отреагировали на противоречивый пост, указав на нехватку «географического образования» французского министра
В Турции отреагировали на противоречивый пост главы МИД Франции
Гора Агры / Others
6 октября 2023 г.

Во вторник министр иностранных дел Франции Катрин Колонна опубликовала в социальной сети X пост, посвященный ее визиту в Армению на этой неделе. На фотографии была изображена гора Агры, расположенная на востоке Турции. Однако некоторые армяне, тем не менее, считают ее частью своей страны.

По этому поводу на брифинге Министерства иностранных дел в Париже агентство Anadolu спросило пресс-секретаря, считает ли Франция, что гора принадлежит Армении, и была ли министр «дезинформирована».

«Гора Агры — это символическая сцена, если смотреть на нее из Армении», — заявила в ответ пресс-секретарь Анн-Клер Лежандр. По ее словам, фотография была размещена по случаю визита Колонны в Армению, добавив, что Армения не имеет территориальных амбиций, и Франция ясно дает это понять.

Ранее Сердар Кылыч, специальный посланник Турции по диалогу с Арменией, подчеркнул, что гора находится в пределах турецких границ. «Боюсь, вы либо не понимаете цели своего визита в Армению, либо вам необходимо базовое географическое образование», — добавил Кылыч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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