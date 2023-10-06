6 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Глава МИД Франции не знает, где находится Агры?
Фотография горы Агры, которую глава МИДа Франции Кэтрин Колонна разместила в соцсети во время визита в Армению вызвала дипломатический скандал. На пост министра отреагировал спецпосланник Турции по диалогу с Арменией, посоветовав главе французского МИДа подучить географию. #trtrussian #Франция #заявление #Агры #главаМИД #МИДФранции #гораАгры #Колонна #Армения #Турция #дипломатика #скандал #дипломатическийскандал #диалогсАрменией #минист #министрФранции #география #новостиФранции #политика #trtнарусском
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