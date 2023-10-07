ПОЛИТИКА
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TRT World получил «Эмми» в номинации «новости и актуальные события»
Эпизод документального сериала TRT World «Off The Grid» победил на престижной международной премии «Эмми», которую многие считают эквивалентом телевизионного «Оскара», в категории «новости и актуальные события». Эпизод «Дневники военного времени в Украине» рассказывает о переживаниях мирных жителей после ухода российской армии с освобожденных Украиной территорий во время российско-украинской войны. #trtrussian #TRTWorld #Emmy #OffTheGrid #Эмми #премия #докфильм #фильм #лучшийфильм #новостииактуальныесобытия #документалка #документальныйсериал #Оскар #премияОскара #фильмпроУкраину #документалкапроУкраину #ДневникивоенноговременивУкраине #жителиУкраины #российскаяармия #войнавУкраине #освобождениеУкраины #Россия #Украина #российскоукраинскаявойна #trtнарусском
лоррл / Others
7 октября 2023 г.
Истории
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