Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал обе стороны проявлять «сдержанность» и «действовать разумно», чтобы избежать дальнейшей эскалации.

«Мы предлагаем всем сторонам действовать разумно и воздержаться от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности», — заявил Эрдоган, решительно поддерживающий дело палестинцев.

Турция будет и впредь выступать против любых попыток покушения на мечеть Аль-Акса, заявил Эрдоган на IV внеочередном съезде Партии справедливости и развития в столице Анкаре.

В свою очередь глава ХАМАС Исмаил Хания назвал «героической» многоплановую атаку, предпринятую ХАМАС. Он обратил внимание на многомесячное непрекращающееся насилие израильских войск и незаконных поселенцев над палестинским гражданским населением, а также на безнаказанный штурм мечети Аль-Акса.

Россия также призвала все стороны к сдержанности. Москва находится в тесном контакте с представителями Израиля, Палестины и арабских стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью российскому информационному агентству «Интерфакс», добавив, что Россия всегда призывает к сдержанности.

Ранее, в субботу утром боевое крыло ХАМАС бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса».

ХАМАС атаковали израильские базы в регионе под прикрытием тысяч ракет, что застало израильские службы безопасности врасплох.

Тогда армия обороны Израиля объявила о начале военной операции «Железные мечи» против блокадной палестинской Газы в ответ на военную масштабную операцию ХАМАС против Израиля.

По словам пресс-секретаря израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, по территории Израиля было выпущено более 2200 ракет, сообщает местное информационное издание Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении: «Мы находимся в состоянии войны». Это было его первое заявление после начала беспрецедентной операции ХАМАС. По словам Нетаньяху, это не «операция», не «раунд», а «война».

Тем временем, Министерство здравоохранения Израиля сообщило о госпитализации 545 человек, пострадавших в результате начавшейся утром операции.

В связи с событиями, в ливанской «Хезболла» также выступили с заявлением, в котором говорится, что они внимательно следят за ситуацией в Газе и находятся в «прямом контакте с руководством палестинского сопротивления». В заявлении было добавлено, что это «решительный ответ на продолжающуюся оккупацию».