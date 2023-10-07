Рынок недвижимости в ФРГ переживает масштабный кризис, сильнее всего страдают крупнейшие застройщики в стране, пишет агентство Bloomberg.

Издание приводит историю реконструкции здания Quelle в Нюрнберге. В июле этого года мэр города отпраздновал установку последней балки в здании. Большую часть гигантского комплекса, в котором будут размещены офисы, магазины и дома, планировалось открыть в 2024 году.

Однако в последние недели сентября разработчик объекта Gerch Group, у которого есть строящиеся проекты на сумму $4,2 млрд, подал заявление о банкротстве вместе с одной из своих проектных компаний, связанных с застройкой. Из-за этого дата открытия Quelle оказалась под большим вопросом, отмечает Bloomberg.

Это еще один удар по рынку недвижимости ФРГ, переживающему конец эпохи дешевых денег. Этот случай в Нюрнберге также показывает, что наиболее уязвимые игроки рынка недвижимости во время текущей встряски — крупнейшие девелоперы.

«Девелоперы проекта борются с возросшими затратами на строительство, повышением процентных ставок и падением цен», — заявил изданию Марлис Рашке, соруководитель отдела реструктуризации и неплатежеспособности юридической фирмы Noerr. — «За последние недели мы видели, как сразу несколько застройщиков подали заявления о банкротстве, и мы ожидаем, что их будет еще больше».

В аналогичной ситуации оказался и мюнхенский девелопер Euroboden: фирма находится в предварительном производстве по делу о неплатежеспособности. В августе текущего года Project Immobilien Group также подала заявление о банкротстве вместе со многими своими проектными компаниями, при этом некоторые работы были предложены новым подрядчикам. Крупный арендодатель Vonovia SE предупредил в своих финансовых результатах, что новые строительные проекты «едва жизнеспособны».

Как девелоперы оказались на грани банкротства?

Причина текущего кризиса: стремительное изменение состояния рынка после многих лет низких процентных ставок, когда деньги вливались в недвижимость, а инвесторы гонялись за доходностью. Такие девелоперы, как Gerch Group, могли бы с комфортом загрузить проекты дешевыми долгами и продать их на рынке, где цены продолжали расти.

Однако настроения на рынке недвижимости ФРГ резко изменились в прошлом году. По данным риэлтерской компании Savills, сделки с офисной недвижимостью в Германии находятся на самом низком уровне за последние 12 месяцев, по крайней мере, с 2014 года.

«Рецессия на немецком рынке недвижимости началась полтора года назад, и теперь, за последние 2-3 месяца, мы видим, как все больше и больше девелоперов обанкротились», — заявил Хеннинг Кох, руководитель Commerz Real, одного из крупнейших инвесторов в недвижимость Германии.

Пострадает вся отрасль

Застройщики особенно уязвимы перед лицом кризиса из-за падения стоимости земли, что делает проекты более рискованными, поясняет Bloomberg. Поскольку процентные ставки резко возросли, инвесторы потребовали более высоких доходов от аренды в качестве компенсации. Это привело к снижению цены, которую они заплатят за готовый объект. Затраты на строительство также растут, и застройщикам приходится откладывать больше денег на непредвиденные расходы.

В совокупности все эти факторы снижают базовую стоимость земли под застройку. Это также переворачивает экономику строительства недвижимости — падение цен означает, что некоторые компании могут потерять деньги, просто закончив строительство здания.

Банкротства застройщиков нанесут ущерб всей отрасли недвижимости ФРГ, пишет Bloomberg. Строители жилых домов уже не получают работы: 20% строительных компаний, опрошенных институтом Ifo, сообщили об отмене проектов. Это худший результат с 1991 года.

Как ранее писал TRT на русском, рынок недвижимости в Германии переживает самый резкий спад за последние десятилетия. Резкий рост ставок, а также резкий рост затрат на электроэнергию и строительство положили конец этой тенденции. Это привело к банкротству ряда застройщиков, заморозке сделок и падению цен.