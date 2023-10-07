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МИД Турции призвал Израиль и Палестину избегать импульсивных шагов
Министерство иностранных дел Турции: Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждаем гибель мирного населения
МИД Турции призвал Израиль и Палестину избегать импульсивных шагов
Министерство иностранных дел Турции / Others
7 октября 2023 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с письменным заявлением по поводу последних событий между Израилем и Палестиной.

В заявлении большое внимание уделяется восстановлению спокойствия в регионе. МИД также осуждает гибель мирного населения. Также подчеркивается, что акты насилия и связанная с ними эскалация не принесут пользы никому и что Турция призывает стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов.

«Как Турция, мы всегда готовы внести свой посильный вклад в обеспечение того, чтобы эти события были взяты под контроль без дальнейшей эскалации и распространения на более широкие районы. В связи с этим мы продолжаем интенсивные контакты с соответствующими сторонами», — сообщается в заявлении.

В заключении говорится следующее: «Эти прискорбные события еще раз подтверждают важность концепции сосуществования двух государств. Мы призываем стороны отказаться от применения силы и безотлагательно приступить к поиску постоянного решения в соответствии с этим видением».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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