Момент обрушения жилого дома в результате израильского удара по сектору Газа

В секторе Газа сообщили о гибели 198 человек. Еще не менее 1 610 человек получили ранения. Утром, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля В свою очередь Тель-Авив объявил о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. #trtrussian #Палестина #оккупация #ХАМАС #Израиль #палестинцы #евреи #СекторГаза #удар #ранение #АльАкса #наводнениеАльАкса #ракеты #ТельАвив #противостояние #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtнарусском