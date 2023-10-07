7 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Движение Хамас опубликовало видео израильской военной базы
Движение ХАМАС опубликовало видео, на котором, по их утверждению, показаны помещения израильской военной базы. Рано утром 7 октября боевики совершили налет на израильские базы в регионе. В ответ израильская армия объявила военную операцию. #trtrussian #Палестина #оккупация #ХАМАС #Израиль #палестинцы #евреи #СекторГаза #удар #ранение #АльАкса #наводнениеАльАкса #ракеты #ТельАвив #противостояние #военнаябаза #военнаябазаИзраиля #военнаяоперация #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtнарусском
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