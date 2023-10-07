Темой ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» стала «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Речь Путина и его ответы на вопросы продлились более трех часов.

По оценке российского президента, сейчас перед клубом и страной стоит задача строительства нового мира. «На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов чрезвычайно велики», — сказал Путин.

О ситуации в Карабахе

«Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — ответил президент на заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля о «предательстве» армянского народа Россией.

Россия неоднократно предлагала Армении пойти на компромисс с Азербайджаном в вопросе Карабаха, но в Ереване отказывались. «Должен сказать, что — я не раскрою здесь никакой тайны — мы много раз на протяжении последних лет 15 предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Какие? Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам всё время говорили: нет, это создаст для нас определённые угрозы», — сказал Путин.

По его словам, российская сторона указывала, что экономика Азербайджана развивается, это нефтедобывающая страна с населением более 10 млн человек. Поэтому в Москве призывали Ереван найти компромисс, пока есть такая возможность. Однако в Армении решили сражаться, и в итоге дошло до вооруженных столкновений в 2020 году.

При этом вопрос так и не решился. «Позвонил в Ереван и вдруг услышал: нет, пусть они уходят из той незначительной доли Карабаха, куда войска Азербайджана зашли», — сказал президент РФ. Он добавил: «Послушайте, они через несколько дней выйдут в тыл вашим укреплениям в районе Агдама, и всё закончится, вы понимаете? — Да». Всё получилось так, как получилось, сказал Путин.

При этом Армения неоднократно признавала территориальную целостность Азербайджана, напомнил Путин, поэтому начало наведения «конституционного порядка» Баку на своей территории оставалось «вопросом времени».

О строительстве нового мира и санкциях

По словам Путина, в исторической перспективе срок двадцать лет — не такой большой, но «когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается». За это время произошло больше событий, чем в другие времена, считает президент РФ, добавив, что эти перемены носят качественный характер, требующий изменения принципов международных отношений.

По его словам, страны не имеют права управлять миром за других и от имени других. Путин назвал мир будущего «миром коллективных решений», причем принимать их должны те участники, которые способны внести существенный вклад в решение конкретной проблемы.

«Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать», — пояснил он.

Что касается санкций, Путин заявил, что экономическая ситуация в РФ стабильная и устойчивая. «Для нас очень важно этот тренд сохранить, не упустить. У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы, это да», — сказал Путин.

Он отметил, что есть вопросы, связанные с инфляцией, которая увеличилась на 5,7%, но правительство и Центробанк принимают согласованные меры, чтобы нивелировать возможные негативные последствия.