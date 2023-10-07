КУЛЬТУРА
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Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Азербайджанский город Шуша избран туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2026 году.
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша / Others
7 октября 2023 г.

Решение было принято по итогам 5-го заседания министров туризма стран ОЭС в городе Ардебиль в Иране, передает агентство Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе заседания обсуждались перспективы сотрудничества в области туризма и меры, необходимые для дальнейшего укрепления взаимоотношений в этой области.

По итогам голосования город Шуша был избран туристической столицей ОЭС в 2026 году.

Решение также было закреплено в Ардебильской декларации, принятой по итогам встречи.

Как отмечает агентство, в рамках председательства Азербайджанской Республики в организации в 2023 году в городе Ардебиль состоялись 7-я встреча экспертов по туризму высокого уровня и 5-е заседание министров туризма ОЭС.

Азербайджан на мероприятиях представила делегация Государственного агентства по туризму.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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