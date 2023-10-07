Разногласия Германии и Франции по вопросам будущего ЕС мешают расширению союза. Страны не могут согласовать политику по приему новых стран, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«‎‎У нас есть разногласия с Германией‎»‎, — признал в беседе с изданием неназванный представитель французского правительства. — «‎‎У их [немецкой правительственной] коалиции много разных интересов и много разных тем, но они сами не знают, что думают».

Однако, отметил собеседник Politico, позиции ФРГ и Франции по поводу дальнейшего расширения ЕС совпадают. Но сейчас две ведущие страны Евросоюза не могут договориться о целях проводимой политики. В этом и кроется главная проблема блока — консенсуса по поводу расширения нет даже между такими партнерами, как Германия и Франция.

Разные точки зрения на расширение

Споры двух стран приводят к тому, что и другие страны ЕС не могут договориться о реформировании сельского хозяйства и принципа принятия решений внутри Евросоюза. Эти принципы нужны, чтобы обеспечить вступление в блок новых членов, в том числе Украины.

«‎Степень энтузиазма по поводу расширения и реформирования Евросоюза в действительности довольная низкая»‎, — заявил Politico профессор Высшей коммерческой школы Парижа Альберто Алеманно.

Он уточнил: канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон не горят желанием реформировать или расширять Евросоюз. Однако политики «‎понимают, что если ничего не сделать, ЕС может распасться»‎.

«Многие проблемы необходимо решить к 2030 году», — заявил неназванный чиновник французского правительства. — «‎Процесс расширения необходимо сделать более заслуживающим доверия за счет реформ в странах-кандидатах и в ЕС».

В настоящее время не существует быстрого пути к вступлению в блок, оно может занять по разным оценкам более десяти лет, учитывая жесткие критерии членства. Ранее президент Евросовета Шарль Мишель предложил, чтобы ЕС готовился к расширению к 2030 году, хотя и здесь консенсуса относительно этой даты нет.

Как ранее писал TRT на русском, Берлин и Париж не могут скрыть пропасть в отношениях, они присутствуют во всех основных сферах экономики и политики.

Отношения между главными локомотивами экономики ЕС обострились настолько, что в напряжении стран пришлось отменить саммит правительственных делегаций, уточняло Politico. Это может грозить экономическими проблемами во всем Евросоюзе.