Операция «Наводнение Аль-Акса», инициированная 7 октября боевым крылом ХАМАС бригадой «Иззеддин аль-Кассам», удивила израильский официоз, занимающийся вопросами безопасности, признал на специальном брифинге отставной генерал Гиора Айленд, некогда возглавлявший местный Совет национальной безопасности. «Как мы видим, Израиль был абсолютно ошеломлен очень хорошо скоординированной атакой», –– отметил он.

Не исключено, что в перспективе профильные структуры займутся переподготовкой сотрудников разведывательных ведомств, однако на данный момент основное внимание в Израиле будет уделяться только боевым действиям, отметил Айленд.

В свою очередь, глава Движения бывших военных, бригадный генерал Армии обороны Израиля в запасе Амир Авиви охарактеризовал нынешнюю реакцию властей на боевые действия «не меньшим провалом», чем война 1973 года. «Меня удивляет несостоятельность не только всей разведки, но и тактических сил», –– говорит он.

Майкл Мильштейн, бывший сотрудник военной разведки, выдвинул предположение, что военное крыло ХАМАС потратило на планирование нападения около года. «Это многоплановые усилия, –– обратил он внимание. –– Если вы готовите такую операцию, должны быть сигналы. Им действительно удалось с большим успехом провести скрытый, очень тайный маневр».

Вместе с тем Ави Меламед, бывший сотрудник израильской разведки, заметил, что нынешнее обострение вокруг сектора Газа свидетельствует о том, что Израиль «неправильно интерпретировал» намерения ХАМАС и что стратегия на этом направлении полностью провалилась.

После начала палестинской операции «Наводнение Аль-Акса» на территории Израиля было введено чрезвычайное положение. Парламентская оппозиция предложила премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать узкопрофильное правительство, которое бы занялось управлением рисками в сфере безопасности.

Армия обороны Израиля традиционно обладает высоким кредитом доверия среди местного населения, если судить по ежегодным опросам общественного мнения. С разведывательным сообществом ситуация обстоит несколько иначе: за последние годы оно пережило серию внутренних скандалов, повлиявших на репутационный капитал.