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Жертвами атак Израиля в Газе стали более 430 человек
Минздрав Газы сообщает, что в ходе ударов погибли 91 ребенок и 61 женщина
Жертвами атак Израиля в Газе стали более 430 человек
Фото: AA / Others
9 октября 2023 г.

Число погибших в результате атак Израиля на заблокированный сектор Газа достигло 436 человек, в том числе 91 ребенок и 61 женщина.

В заявлении Минздрава Газы сообщается, что с начала атак Израиля на Газу пострадал в общей сложности 2271 человек.

Среди раненых 224 ребенка и 151 женщина.

Помимо того, в Иерусалиме на оккупированном Западном берегу реки Иордан с 7 октября от израильских пуль погибли 15 палестинцев.

Как сообщает Минздрав Палестины, помимо Иерусалима погибшие есть в городах Эль-Халил, Рамалла, Эриха, Наблус и Калькия.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, созывает заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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