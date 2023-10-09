В Баку в рамках года «Шуша – культурная столица тюркского мира 2023» состоялась церемония открытия III Кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата».

Фестиваль проходит с 8 по 11 октября. Мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджана, Центром Гейдара Алиева, Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Агентством кино Азербайджанской Республики и Бакинским медиацентром.

В начале мероприятия был показан видеоролик, отражающий единство тюркского мира.

Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, выступив на открытии, сказал, что целью фестиваля является развитие единства тюркского мира и культурного сотрудничества между тюркскими народами. Он отметил, что помимо известных мастеров искусств тюркского мира в фестивале принимают участие и официальные лица.

Фестиваль проводится с 2021 года. Он впервые прошел в турецком Стамбуле, а в прошлом году — в турецком городе Бурса.

На фестивале представлены 32 художественных, документальных и анимационных фильма производства Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, Гагаузии (Молдова), Татарстана, Саха-Якутии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Тувы и Башкортостана (Российская Федерация).

Фильмы будут демонстрироваться в Киноцентре «Низами» в Баку с 9 по 11 октября.

Как писал TRT на русском, в начале октября азербайджанский фильм «100 шагов» стал триумфатором конкурса молодых кинематографистов «Кино за пять дней».