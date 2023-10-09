9 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Израиль нанес удар по мечети Аль-Гарби в Газе
Израиль нанес удар по мечети Аль-Гарби, расположенной в лагере палестинских беженцев Аль-Шати. По данным Минздрава Газы, в результате атак Израиля число погибших достигло 436 человек, пострадали 2271. #trtrussian #Палестина #оккупация #Израиль #палестинцы #евреи #СекторГаза #удар #ранение #АльАкса #мечеть #ударпомечети #альГарби #альШати #ракеты #ТельАвив #противостояние #атака #атакаИзраиля #бомбыИзраиля #военнаяоперация #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtнарусском
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