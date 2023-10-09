Узбекистан наряду с Оманом и Словенией признан «восходящей звездой» за стремительный ежегодный рост уровня развития почты. Об этом сообщили на саммите IV Внеочередного конгресса Всемирного почтового союза (ВПС), завершившемся 5 октября в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

«Эти страны не только усовершенствовали свои почтовые системы, но и установили вдохновляющий стандарт для других. Это страны, которым можно подражать. Их прогресс служит свидетельством преобразующей силы инноваций и преданности делу почтового сектора», — отметили в Союзе.

Аналитики ВПС, изучив данные по 172 странам мира, впервые составили обзор глобального развития почты — State of the Postal Sector («Состояние почтового сектора»). При подготовке документа они руководствовались комплексным показателем почтового развития (2IPD), который определяется ежегодно и включает четыре параметра: надежность, масштаб охвата, спрос на услуги и устойчивость. Затем страны были классифицированы по 10 категориям почтового развития — от уровня 1 (низшего) до 10 (высшего).

Узбекистан отнесен к пятому уровню, как и Кыргызстан. Казахстан включен в группу стран шестого уровня, Таджикистан — третьего. Туркменистан в обзоре отсутствует.

Лидерами рейтинга стали Швейцария, Германия и Австрия.

Всемирный почтовый союз — специализированное учреждение ООН, регулирующее международные почтовые услуги. Основан в 1874 году, штаб-квартира находится в Берне. ВПС дает рекомендации, выступает посредником, оказывает техническую помощь. Среди его главных задач — содействие развитию всемирной почтовой службы, росту объемов почтовых отправлений за счет внедрения современных видов почтовой продукции и услуг, улучшение качества почтового обслуживания клиентов.

Прогресс в почтовой сфере стал не первой новостью об инновациях в Узбекистане за последнее время. Как писал TRT на русском, по информации пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов республики, пенсионеры в Узбекистане с 1 ноября смогут получать пенсию по отпечатку пальца наличными, отсканировав палец на специальном планшете.