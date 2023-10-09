ПОЛИТИКА
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Последствия столкновений палестинцев с израильскими силами на КПП «Каландия»
В сети появилось видео арестов после столкновения палестинцев с израильскими силами на контрольно-пропускном пункте «Каландия». По данным палестинского Министерства здравоохранения, в ходе столкновения с израильской армией убиты трое палестинцев. Ранее Израиль закрыл все КПП, ведущие с Западного берега реки Иордан в Восточный Иерусалим. #trtrussian #Палестина #оккупация #Израиль #палестинцы #евреи #СекторГаза #удар #ранение #АльАкса #столкновение #израильскиесилы #КПП #Каландия #арестпалестинцев #закрытиеКПП #ЗападныйберегИордана #ВосточныйИерусалим #Иерусалим #ракеты #ТельАвив #противостояние #атака #атакаИзраиля #бомбыИзраиля #военнаяоперация #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtнарусском
ооодор / Others
9 октября 2023 г.
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