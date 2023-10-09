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Азербайджан работает над концепцией Карабахского университета
Карабахский университет планируют построить в освобожденном от оккупации Агдаме
Азербайджан работает над концепцией Карабахского университета
Фото: AA / Others
9 октября 2023 г.

Разрабатывается концепция Карабахского университета, который планируется построить в освобожденном от оккупации Агдаме, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

«Мы хотим, чтобы можно было получить медицинское образование и в этом университете», — приводит его слова агентство АПА. — Готовы к сотрудничеству в этом направлении».

Об этом министр заявил, выступая на церемонии открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию в Баку.

Амруллаев отметил также, что географию медицинского образования нужно расширять. «Традиционно медицинское образование дают всего в одном вузе. Я думаю, что можно обеспечить обмен между университетами в этой области. Этот обмен был бы наиболее целесообразным особенно в сфере технологий», — сказал он.

Министр добавил, что существует необходимость адаптации медицинского образования к международной практике и министерство открыто для предложений в этом направлении.

Как сообщал TRT на русском, 19 сентября Баку начал антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановить конституционный строй. 20 сентября Азербайджан объявил об остановке операции. Соглашение о перемирии предусматривает роспуск сепаратистских формирований в Карабахе и вывод военнослужащих Армении из региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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