Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев

Лагерь палестинских беженцев пострадал в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Израильская армия нанесла свыше 500 авиаударов по анклаву только этой ночью. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы. #trtrussian #Палестина #Израиль #лагерь #палестинцы #беженцы #палестинскиебеженцы #ударполагерю #лагерьбеженцев #авиаудар #авиаударИзраиля #секторГаза #Газа #Израильскаяармия #нападение #конфликт #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском