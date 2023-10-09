ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Боррель: ЕС не сможет заменить американскую помощь Киеву
У Брюсселя нет понимания, будут ли США и дальше выделять помощь Украине. Евросоюз в краткосрочной перспективе не сможет компенсировать выпадающие объемы Вашингтона, уточнил глава европейской дипломатии
Боррель: ЕС не сможет заменить американскую помощь Киеву
Photo: Reuters / Others
9 октября 2023 г.

Евросоюз не сможет компенсировать американскую помощь Украине в краткосрочной перспективе, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, неопределенность по поводу помощи США Киеву растет. Особенно остро проблема проявилась в конце сентября, когда американский Конгресс во избежание шатдауна принял временный бюджет, куда не вошла помощь Украине.

Республиканцы и демократы пообещали рассмотреть вопрос поддержки Киева позднее. Однако этот вопрос вызвал политический кризис в Конгрессе и привел к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Представители Республиканской партии выступают против увеличения финансирования Киева. Вместо этого политики предлагают сосредоточиться на борьбе с незаконной миграцией в США.

«Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США и рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», — заявил Боррель.

По его словам, в будущем «такое развитие событий может усилить ответственность ЕС по ответу на вызов, брошенный [президентом РФ] Владимиром Путиным в нескольких километрах от наших границ».

Как ранее писал TRT на русском, ЕС с 2022 года выделил Украине €85 млрд. Из этой суммы €25 млрд — военная помощь и €60 млрд — гуманитарная. Боррель уточнил: Евросоюз ранее не выделял такие большие средства на подобного рода помощь. Кроме того, дипломат уточнил: в ближайшие недели в странах Евросоюза планируют обучить 30 тыс. украинских военных.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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