ПОЛИТИКА
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Что осталось от мечети Аль-Амин Мохаммед в Газе?
Мечеть в секторе Газа оказалась полностью разрушена в результате ракетного удара со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье. #trtrussian #Палестина #мечеть #атакаИзраиля #Израиль #СекторГаза #разрушение #разрушениемечети #ракетныйудар #оборонаИзраиля #ударИзраиля #ЦАХАЛ #ударпомечети #палестинцы #евреи #оккупация #оккупацияПалестины #западныйберег #АльАкса #альАминМохаммед #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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9 октября 2023 г.
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