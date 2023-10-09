На счету спортсменов из Узбекистана по итогам Азиатских игр в китайском Ханчжоу 22 награды высшей пробы, 18 серебряных и 31 бронзовая медаль. В медальном зачете сборная Узбекистана заняла пятое место, сообщает агентство Фергана.

Наибольшее число наград в копилку сборной принесли дзюдоисты (3 золота, 2 серебра и 4 бронзы), каноисты (1/3/3), гребцы (2/4/1), борцы кураш (4/1/1), тхэквондисты (1/4/4). Еще 1 золотую и 5 бронзовых наград узбекистанцы завоевали в соревнованиях по борьбе. Единственная медаль в командных соревнованиях — бронзовая, которую взяла мужская сборная по футболу.

Это рекордное количество как медалей, так и золотых наград для узбекских спортсменов в истории Азиатских игр. Так, на летней Азиаде в 2018 году узбекистанцы взяли 69 медалей, 20 из которых золотые. Тогда сборная Узбекистана также заняла пятое место в медальном зачете.

Сборная Казахстана завоевала 80 медалей, среди которых 10 золотых.

Успешно выступили спортсмены из Кыргызстана. Впервые им удалось завоевать сразу 4 золотые медали. Всего на счету кыргызстанцев 15 наград — кроме золотых, это 2 серебряные и 9 бронзовых медалей, — и итоговое 18 место в медальном зачете. Впервые удалось завоевать золото в дзюдо. Остальные три золотые медали принесли борцы.

У сборной Таджикистана по итогам Азиатских игр 2 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали — 24-е место в медальном зачете. Все медали завоеваны в единоборствах. Золотые медали — в дзюдо и боксе.

Туркменистан финишировал на 29-й строчке медального зачета. На счету спортсменов из этой страны 1 серебряная и 6 бронзовых наград. Золотую медаль туркменистанцам на Азиатских играх в последний раз удалось завоевать 20 лет назад — на Азиаде в Пусане в 2002 году.

Абсолютным лидером медального зачета Азиатских игр стал Китай — 201 золотая, 111 серебряных и 71 бронзовая медаль. На второй строчке Япония — 52 золотые, 67 серебряных и 69 бронзовых наград. Южная Корея стала третьей — 42 золотые, 59 серебряных и 89 бронзовых наград.

Азиатские игры прошли в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В соревнованиях приняли участие несколько тысяч спортсменов из 45 стран.

Как писал TRT на русском, золотые медали Узбекистану принесли в том числе натурализованные россиянки Ольга Забелинская (велоспорт) и Анна Пракатень (гребля).