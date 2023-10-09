Эрдоган: Нельзя откладывать создание государства Палестина.

Cоздание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме больше нельзя откладывать. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя последние события в Палестине. #trtrussian #Эрдоган #Палестина #заявление #независимаяПалестина #государствоПалестина #Иерусалим #свободуПалестине #Израиль #границыПалестины #президентТурции #ЭрдоганоПалестине #альКудс #событиявПалестине #оккупацияПалестины #новостиПалестины #trtнарусском