ПОЛИТИКА
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По всему миру прошли акции в поддержку палестинцев
Массовые митинги в поддержку Палестины прошли во многих городах мира после начала операции ХАМАС против Израиля. Участники акций призывали мировое сообщество не молчать об угнетении Израилем палестинцев и требовали соблюдать права палестинцев, обеспечить им равенство и свободу. #trtrurssian #Палестина #митингы #поддержка #поддержкаПалестины #палестинцы #демонстрации #Израиль #оккупацияПалестины #израильскаяагрессия #плакаты #израильскаявойна #акцияподдержки #массовыемитинги #ХАМАС #правапалестинцев #свободуПалестине #нетоккупации #новостиПалестины #trtнарусском
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9 октября 2023 г.
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