По всему миру прошли акции в поддержку палестинцев

Массовые митинги в поддержку Палестины прошли во многих городах мира после начала операции ХАМАС против Израиля. Участники акций призывали мировое сообщество не молчать об угнетении Израилем палестинцев и требовали соблюдать права палестинцев, обеспечить им равенство и свободу. #trtrurssian #Палестина #митингы #поддержка #поддержкаПалестины #палестинцы #демонстрации #Израиль #оккупацияПалестины #израильскаяагрессия #плакаты #израильскаявойна #акцияподдержки #массовыемитинги #ХАМАС #правапалестинцев #свободуПалестине #нетоккупации #новостиПалестины #trtнарусском