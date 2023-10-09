Реакция Израиля на атаку ХАМАС свидетельствует об «‎ошеломляющем» провале израильской разведки‎. К такому выводу приходят авторы The New York Times (NYT), ссылаясь на слова чиновников США и источник в израильском Минобороны.

По данным издания, ни одна из израильских спецслужб не была готова к тому, что ХАМАС подготовит сложную атаку. Разведка точно не предполагала, что движение одновременно проведет сухопутную операцию, а также нанесет воздушные и морские удары, отметили собеседники NYT.

То, с какой скоростью и легкостью члены ХАМАС смогли захватить города на юге Израиля, стало неожиданностью не только для израильских, но и для американских чиновников, имеющих опыт работы в регионе, пишет газета.

Причины провала

Политики США констатируют: Израиль был слишком занят угрозами со стороны движения «Хезболла» и Западного берега реки Иордан вместо того, чтобы сосредоточиться на секторе Газа. Также подвел тайм-менеджмент в израильской армии: слишком много военных находились в отпуске в честь праздников.

Также провалилась израильская система информаторов, поскольку никто из источников Израиля не раскрыл готовящуюся атаку. Главный же провал, как считают источники NYT, — то, что разведка Израиля не сумела отследить увеличение арсенала недорогих ракет у ХАМАС.

В результате 7 октября система ПРО «Железный купол» оказалась перегружена, потому ракетная атака из Газы оказалась столь разрушительной.

Как пишет агентство «‎Анадолу»‎, 7 октября ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса». Движение сообщило, что его внезапное нападение стало ответом на попытки Израиля сменить статус мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев. ХАМАС отметил, что выпустил несколько тысяч ракет и взял в плен около сотни израильтян.

В результате нападения по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2 тыс. получили ранения. Израиль ответил серией авиаударов по сектору Газа. В результате по меньшей мере 400 палестинцев погибли, почти 2 тыс. получили ранения. Бои между сторонами продолжаются третьи сутки.