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МИД Ирана: Азербайджан может возобновить деятельность посольства в Тегеране
Между Тегераном и Баку достигнут консенсус по возобновлению деятельности посольства Азербайджана в иранской столице, заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве
МИД Ирана: Азербайджан может возобновить деятельность посольства в Тегеране
Фото: AA / Others
9 октября 2023 г.

Между Тегераном и Баку есть консенсус относительно возобновления деятельности посольства Азербайджана в иранской столице, диппредставительство может начать работать в ближайшее время, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Есть консенсус относительно возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране в отношении того, что в рамках состоявшихся обсуждений и предпринятых хороших шагов это посольство может возобновить свою деятельность в Тегеране в ближайшем будущем», — приводит слова Канаани агентство Fars.

Официальный представитель МИД Ирана отметил хорошую атмосферу и тенденцию в двусторонних отношениях Тегерана и Баку и положительно оценил переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе в иранской столице между главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом и помощником президента Азербайджана Халафом Халафовым.

В январе вооруженный автоматом человек совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате чего был убит начальник охраны, двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское диппредставительство приостановило свою деятельность в иранской столице и эвакуировало сотрудников посольства.

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Нахчыван в сентября заявил, что Иран позитивно смотрит на создание транспортного коридора из Азербайджана в Турцию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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