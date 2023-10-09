Между Тегераном и Баку есть консенсус относительно возобновления деятельности посольства Азербайджана в иранской столице, диппредставительство может начать работать в ближайшее время, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Есть консенсус относительно возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране в отношении того, что в рамках состоявшихся обсуждений и предпринятых хороших шагов это посольство может возобновить свою деятельность в Тегеране в ближайшем будущем», — приводит слова Канаани агентство Fars.

Официальный представитель МИД Ирана отметил хорошую атмосферу и тенденцию в двусторонних отношениях Тегерана и Баку и положительно оценил переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе в иранской столице между главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом и помощником президента Азербайджана Халафом Халафовым.

В январе вооруженный автоматом человек совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате чего был убит начальник охраны, двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское диппредставительство приостановило свою деятельность в иранской столице и эвакуировало сотрудников посольства.

Как писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Нахчыван в сентября заявил, что Иран позитивно смотрит на создание транспортного коридора из Азербайджана в Турцию.