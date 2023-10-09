Контуры движения ФРГ в сторону «пятерки» государств Центральной Азии начали проступать в 2007 году, когда Евросоюз принял первую стратегию в отношении региона. Документ предусматривал международную кооперацию в самых разных сферах –– от энергетического досье до проблем в сфере безопасности и прав человека. Успех этой фазы сотрудничества был неоднозначен.

Несмотря на то, что стратегия была принята сроком на десятилетие, ее заменили другим, обновленным вариантом только в 2019 году. «Некоторые новые проблемы выдвинулись на передний план, а другие потеряли свое значение как таковые, и различия между двумя стратегиями отражают данные перемены.

Ряд применяемых в Стратегии новых терминов указывают на изменение контекста и динамики, с учетом которого разрабатывалась новая Стратегия.

Важной темой является «коннективность»: в этой области ЕС хотел бы установить в Центральной Азии более четкие правила. Другое отличие — упор на инклюзивный подход к сотрудничеству», –– фиксируют эксперты Фонда имени Фридриха Эберта.

Рамки нынешней модели взаимодействия между Германией и государствами Центральной Азии обговаривалась главным образом во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в ФРГ в мае 2023 года. Принято считать, что в текущей геополитической ситуации регион мог бы сыграть для условного Запада одну из ключевых компенсаторных ролей благодаря своему уникальному географическому положению, а также исторической траектории развития. Тем более, что на фоне политических последствий боевых действий в Украине страны Центральной Азии, соседствующие с Россией и сохраняющие с ней экономические контакты, стремятся работать над углублением своих внешнеполитических контактов в объективных целях диверсификации.

Серия турне представителей западных стран в регион, в том числе визиты спецпредставителя Евросоюза по санкциям Дэвида О'Салливана и директора Управления по санкциям Великобритании Дэвида Рида, впрочем, демонстрирует, что у европейских столиц есть аппетит к тому, чтобы принудить регион синхронизироваться с общим санкционным режимом. Это ставит Центральную Азию в неловкое положение.

Встреча в Германии

Германия попыталась дать импульс новому переговорному формату со странами Центральной Азии, приняв у себя лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Переговоры в Берлине завершились подписанием совместного заявления между ФРГ и представителями «пятерки» этих стран, в котором особое внимание уделяется Срединному коридору (Транскаспийский транспортный маршрут). Его развитие должно, как обозначили участники встречи, укрепить контакты между регионом и Европейским союзом.

Работа над межрегиональными контактами была ключевой целью созванного саммита. В этом контексте участники переговоров подчеркнули необходимость укрепления энергетической безопасности и формирования альтернативных маршрутов энергоснабжения. Кооперация на этом уровне жизненно важна для германской стороны, до сих пор тяжело переживающей разрыв с российскими экспортерами на фоне боевых действий в Украине.

Интенсификацию контактов с Центральной Азией в этом вопросе бизнес-сообщество ФРГ рассматривает как альтернативу. «В рамках открытого и конструктивного обмена мнениями главы государств и правительств отметили развитие отношений между государствами Центральной Азии и Германией за последние три десятилетия с момента установления дипломатических отношений.

Они подчеркнули разнообразное и многогранное двустороннее сотрудничество», –– отмечается в совместном заявлении. Вместе с тем участники переговоров подтвердили курс на расширение взаимодействия «на основе общих ценностей, а также взаимного уважения и взаимных интересов».

Результатом дискуссий между Берлином и столицами региона стала также договоренность о предотвращении обхода международных санкций. Это прописано в итоговом заявлении, где говорится, что страны будут вести «тесный обмен мнениями по санкционному режиму», а также предпринимать дальнейшие усилия «по предотвращению уклонения» от ограничительных мер. На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заметил, что его страна выступает «против санкционного противостояния», однако вынуждена учитывать действие рестрикций в региональной политике.

Интерес к ресурсам

Центральноазиатское направление необходимо ЕС в том числе для реализации инфраструктурной инициативы Global Gateway, которая широко рассматривается как глобальная альтернатива китайскому проекту Нового шелкового пути. Европейские структуры, в том числе Европейский банк реконструкции и развития, в настоящий момент занимаются исследованием сети наиболее устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией, а также пространства инвестиционных возможностей.

Германия, по-видимому, хочет принять на себя в этом проекте одну доминирующих ролей. После созыва саммита в Берлине следующим пунктом должен стать визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Центральную Азию. Выступая на саммите в ФРГ, президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил надежду на то, что при поддержке Евросоюза и стран-членов евросообщества региону удастся диверсифицировать свои торгово-экономические отношения.

Тем не менее, интерес Шольца небескорыстен. Экономический журнал Wirtschaftswoche в этой связи отмечает, что «пятерка» центральноазиатских государств располагает существенными ресурсами, которые могут усилить возможности Германии. Вопрос заключается лишь в том, что может предложить сама Германия –– страна, переживающая острейший экономический кризис и тормозящая своими проблемами всю экономику еврозоны.

Доклад, который был недавно опубликован несколькими ведущими экономическими исследовательскими институтами ФРГ, свидетельствует, что в 2023 году экономика этой европейской страны столкнется с резким спадом. Документ прогнозирует падение ВВП Германии в этом году на 0,6%. Этот доклад подтверждает прогноз Международного валютного фонда, который фиксирует, что потенциал ФРГ –– ниже среднего по Европе.

Отдельная проблема –– межрегиональный и исторический разрыв между странами «пятерки» и Германией. «Для реализации своих планов по участию в региональном процессе в Центральной Азии Германия должна решить некоторые структурные проблемы, такие как преодоление межрегионального разрыва, а также растущая конкуренция», –– пишет эксперт ташкентского Университета мировой экономики и дипломатии (UWED) Рустам Каюмов.

Один из наиболее значимых конкурентов –– Организация тюркских государств (ОТГ), которая имеет гораздо больший потенциал взаимодействия с регионом, нежели европейские платформы, и которая давно продемонстрировала способность объединять между собой различных игроков. Тем более, что вдохновитель ОТГ –– Турция –– не накладывает на своих партнеров никаких политических обязательств и не стремится эксплуатировать их в собственных интересах. Так что пока дипломатическая активность ФРГ в Центральной Азии выглядит нарочито.