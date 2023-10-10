«Достигнута договоренность о мерах, которые позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в деревне Пиле. Некоторые условия все еще обсуждаются, но рамочное понимание вступит в силу сегодня», — говорится в заявлении Стюарта, которое опубликовано на сайте миссии вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Дополнительная информация не указывается.

Населенный пункт Пиле находится в буферной зоне ООН — между греческой и турецкой частями острова.

Как ранее писал TRT на русском, 18 августа миротворцы ООН попытались помешать строительству дороги и установили бетонные заграждения на территории. В результате между сторонами возник конфликт.

В МИД Турции заявили о полной поддержке властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). «Дорога — гуманитарный проект, который разрабатывался, чтоб облегчить доступ турок-киприотов к их родным землям», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.