ПОЛИТИКА
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Достигнуто соглашение по дороге в районе деревни Пиле на Кипре
Cпецпредставитель генерального секретаря ООН на Кипре Колин Стюарт заявил, что были достигнуты договоренности, которые позволят урегулировать ситуацию со строительством дороги, которая должна соединить ТРСК и деревню Пиле
Достигнуто соглашение по дороге в районе деревни Пиле на Кипре
Достигнуто соглашение по дороге в районе деревни Пиле на Кипре / Others
10 октября 2023 г.

«Достигнута договоренность о мерах, которые позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в деревне Пиле. Некоторые условия все еще обсуждаются, но рамочное понимание вступит в силу сегодня», — говорится в заявлении Стюарта, которое опубликовано на сайте миссии вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Дополнительная информация не указывается.

Населенный пункт Пиле находится в буферной зоне ООН — между греческой и турецкой частями острова.

Как ранее писал TRT на русском, 18 августа миротворцы ООН попытались помешать строительству дороги и установили бетонные заграждения на территории. В результате между сторонами возник конфликт.

В МИД Турции заявили о полной поддержке властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). «Дорога — гуманитарный проект, который разрабатывался, чтоб облегчить доступ турок-киприотов к их родным землям», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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