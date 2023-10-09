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Турция прилагает необходимые усилия для прекращения кризисов в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел отдельные телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также премьер-министром Ливана Неджипом Микати. Анкара продолжит прилагать усилия, чтобы положить конец конфликтам в регионе
Турция прилагает необходимые усилия для прекращения кризисов в регионе
Турция прилагает необходимые усилия для прекращения кризисов в регионе / Others
9 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял перерыв на заседании кабинета министров Турции, чтобы по телефону обсудить с президентом Палестины Махмудом Аббасом израильско-палестинский конфликт.

По словам президента Турции, Анкара прилагает все необходимые усилия, чтобы положить конец конфликтам в регионе и обеспечить спокойствие как можно скорее.

Также состоялся телефонный разговор с премьер-министром Ливана Неджипом Микати. В ходе переговоров обсуждался рост конфликтов в регионе в контексте напряженности в израильско-палестинских отношениях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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