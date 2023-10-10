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Турция направила гумпомощь пострадавшему от землетрясения Афганистану
В афганский Герат отправлены 20 человек медперсонала, 200 палаток, 500 одеял и медикаменты
Турция направила гумпомощь пострадавшему от землетрясения Афганистану
Фото: AA / Others
10 октября 2023 г.

Турция отправила первую партию гуманитарной помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану, сообщил глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС Турции (AFAD) Окай Мемиш.

«Под руководством AFAD, согласно распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, <…> мы предоставили помощь совместно с Министерством национальной обороны и Министерством здравоохранения. Первый самолет вылетел, и второй самолет также на подходе», — сказал он.

«Помощь включает 20 человек медперсонала, 200 палаток, 500 одеял и медикаменты, которые направлены в [афганский город] Герат», — отметил Мемиш. По его словам, «где бы в мире ни произошла катастрофа, Турецкая Республика готова прийти на помощь».

7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северо-западу от города Герат (административный центр одноименной провинции), где проживают около полумиллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 км. По данным афганских властей, более 2,4 тыс. жителей погибли, не менее 2 тыс. получили травмы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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