ПОЛИТИКА
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Два журналиста погибли в результате ударов Израиля по Газе
Журналисты попали под воздушный обстрел во время освещения израильских авиаударов в районе Римал на западе Газы
Два журналиста погибли в результате ударов Израиля по Газе
Фото: AA / Others
10 октября 2023 г.

По меньшей мере два журналиста погибли в результате воздушной атаки ВВС Израиля на сектор Газа, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в местной больнице.

Отмечается, что в результате авиаудара Израиля погибли палестинские журналисты Саид аль-Тавиль и Мухаммад Субх.

Как сообщают очевидцы, журналисты попали под воздушный обстрел во время освещения израильских авиаударов в районе Римал на западе Газы.

Кроме того, сообщается о ранении еще нескольких журналистов во время атаки.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвало созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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