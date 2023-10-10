По меньшей мере два журналиста погибли в результате воздушной атаки ВВС Израиля на сектор Газа, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в местной больнице.

Отмечается, что в результате авиаудара Израиля погибли палестинские журналисты Саид аль-Тавиль и Мухаммад Субх.

Как сообщают очевидцы, журналисты попали под воздушный обстрел во время освещения израильских авиаударов в районе Римал на западе Газы.

Кроме того, сообщается о ранении еще нескольких журналистов во время атаки.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвало созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.