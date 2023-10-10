10 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Жители Газы хоронят погибших в результате израильских авиаударов
Жители Газы хоронят погибших в результате израильских авиаударов. Среди убитых есть женщины и дети. Как сообщает Минздрав Палестины, число жертв атак со стороны Израиля превысило 700 человек, среди погибших 143 ребенка и 105 женщин. #trtrussian #Палестина #СекторГаза #похороны #оккупация #оккупацияПалестины #Израиль #авиаудары #израильскиеавиаудары #жертвы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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