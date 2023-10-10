ВВС Израиля четвертый день подряд продолжают наносить удары по блокированному сектору Газа, сообщают местные источники.

Израильская авиация нанесла удары по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа, по западной части региона и городу Хан-Юнус.

По словам очевидцев, один из авиаударов в Хан-Юнусе был нанесен по жилому дому. Израильские силы также атаковали сельскохозяйственные объекты в районе Рафах. Сообщается, что в результате нападения есть погибшие и раненые.

Утром Израиль атаковал еще один дом в лагере беженцев Ан-Нусайрат в центре Газы.

Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в Газе, возросло до 704, в том числе 143 детей и 105 женщин, сообщило министерство здравоохранения Газы 10 октября. Как передаёт министерство, число раненых возросло примерно до 4000.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвало созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.