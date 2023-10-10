9 октября ВМС Израиля нанесли удары по центральным районам сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря и жилым районам города Хан-Юнус, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Десятки ракет были выпущены с израильских ударных катеров по прибрежным районам города, передает палестинское государственное информагентство WAFA.

Информации о пострадавших, раненых или материальном ущербе пока нет.

Палестинская группировка ХАМАС начала операцию «Наводнение Аль-Акса» против Израиля рано утром 7 октября. Движение выпустило тысячи ракет и проникло в Израиль по суше, воздуху и морю. В заявлении группировки говорится, что внезапное нападение было ответом на штурм мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев против палестинцев.

В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

К утру 10 октября число палестинцев, убитых израильскими войсками в секторе Газа, возросло до 704, в том числе 143 детей и 105 женщин, сообщило министерство здравоохранения Газы. По его данным, число раненых в секторе — примерно 4 тыс. человек.

По данным Минздрава Израиля, по меньшей мере 900 израильтян были убиты и более 2600 ранены в ходе боевых действий.

Минздрав Палестины 10 октября призвал создать «безопасный коридор для обеспечения доставки неотложной медицинской помощи» в больницы Газы.