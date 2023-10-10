Что стало причиной обострения израильско-палестинского конфликта?

На Ближнем Востоке крупнейшее с 1973 года обострение израильско-палестинского конфликта. Военная группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля несколько тысяч ракет и ворвалась на территорию страны. В ответ Израиль начал бомбардировки Газы. За двое суток с обеих сторон погибли больше тысячи человек. Почему эта война разгорелась именно сейчас и что могло послужить её причиной? #trtrussian #Палестина #Израиль #конфликт #израильскопалестинскийконфликт #палестинцы #израильтяне #арабы #евреи #арабыиевреи #оккупация #оккупацияПалестины #ХАМАС #ракеты #обострение #бомбардировка #бомбы #война #причинывойны #историяконфликта #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском