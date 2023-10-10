Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, занимающий также пост главы МИД страны, обсудили по телефону пути деэскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Катара.

«В ходе разговора стороны рассмотрели последние события на палестинских территориях и в Израиле, а также пути снижения эскалации», — говорится в сообщении. Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выразил глубокую обеспокоенность «эскалацией насилия между двумя сторонами, подчеркнув необходимость проявлять максимальную сдержанность».

7 октября МИД Катара возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта с Палестиной.

Источник китайского агентства Синьхуа в ХАМАС выступил с утверждением, что Катар при поддержке США ведет переговоры с движением об освобождении женщин, захваченных при нападении на Израиль, в обмен на палестинских женщин, содержащихся в израильских тюрьмах. По словам собеседника агентства, ХАМАС проинформировал Катар о своем согласии на обмен, если все 36 палестинок будут выпущены из тюрем в Израиле. Однако представитель израильского МИД Лиор Хаят заявил, что его страна не ведет никаких переговоров с ХАМАС.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.