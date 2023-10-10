Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил призыв о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в соцсети X (ранее Twitter). Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

«‎Мы с главой МИД Турции Хаканом Фиданом провели дополнительную беседу по поводу террористических атак ХАМАС на Израиль. Я призвал Турцию добиваться прекращения огня и немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС»‎, — говорилось в удаленном сообщении Блинкена.

По оценкам газеты New York Post, госсекретарь удалил пост из-за «‎‎бурной реакции», которую вызвало его сообщение. По данным издания, пользователи советовали Блинкену не вмешиваться в дела Израиля, а также отмечали, что пока рано говорить о прекращении огня после массовых убийств израильтян.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Блинкен и Фидан «обсудили события, связанные с террористическими атаками ХАМАС на Израиль».

«‎Госсекретарь призвал Турцию продолжать сотрудничество и подчеркнул непоколебимое внимание Соединенных Штатов к прекращению атак ХАМАС и обеспечению освобождения всех заложников»‎, — уточнил Миллер.

Управление США по делам палестинцев, подразделение посольства США в Иерусалиме, также удалило 7 октября пост в X, в котором они призывали «все стороны воздерживаться от насилия и ответных атак».

Базирующаяся в секторе Газа группировка ХАМАС рано утром 7 октября начала операцию «Наводнение Аль-Акса» против Израиля, выпустив тысячи ракет. В заявлении движения говорится: внезапное нападение стало ответом на штурм мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев.

В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

По данным Минздрава эксклава, от израильских ударов погибли свыше 700 человек. В больницах находятся более 3 тыс. палестинцев.

МВД Газы заявило, что израильская армия «усилила свою агрессию» в секторе Газа, совершив сотни рейдов.

Израильская армия заявила, что в ходе ночных рейдов на сектор Газа было поражено более 500 целей. Они, по ее утверждению, принадлежали группировкам ХАМАС и «‎‎Исламский джихад». По данным местных СМИ, по меньшей мере 900 израильтян были убиты, более 2616 ранены в ходе боевых действий.