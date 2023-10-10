Теперь Израиль развязал себе руки. Призвав на помощь все мировые державы и заручившись их полной поддержкой против 2 млн человек, живущих на 362 кв. км концлагеря, невзирая на чудовищные масштабы жертв, к которым уже привел и может еще принести начавшийся конфликт, Израиль, следуя ветхозаветным заповедям, сжигает заживо этот клочок сопротивления его оккупации.

На кону жизни двух миллионов человек, вооруженных невообразимой верой в свою правоту и стремлением к свободе, с рогатками и камнями в руках против самой современной армии мира, поддерживаемой штыками тех, кто вершит судьбы всей планеты.

Власти Израиля сравнивают свои потери с потерями Холокоста, но задаются ли они вопросом, а каким термином в этом случае можно назвать несоизмеримо большие потери Палестины за 70 лет оккупации?

В ответ на атаку Хамас Израиль наносит непропорциональные и неизбирательные авиаудары по всей гражданской инфраструктуре Газы. Под огнем больницы, жилые дома, мечети, счет смертей приближается к тысячам, большая часть жертв — дети и женщины.

По сообщениям Минздрава Палестины, число палестинцев, погибших на утро вторника в результате израильских атак в Газе, возросло до 704, среди них 143 ребенка и 105 женщин. Число раненых составило примерно 4000.

По данным Минздрава Израиля, по меньшей мере 900 израильтян погибли и более 2600 получили ранения в результате недавних атак.

Лишь с 2008 года жертвами израильско-палестинского конфликта стали около 175 тыс. человек, включая последние. Из них не менее 7 тыс. убитых и более 165 тыс. раненых палестинцев.