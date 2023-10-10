Исполнительный комитет УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне объявил о проведении турнира Евро-2032 в Турции и Италии. Об этом сообщает TRT Haber.

Право провести Евро-2028 получили Соединенное Королевство и Республика Ирландия.

В июле Итальянская федерация футбола предложила Турецкой федерации футбола (TFF) подать совместную заявку на проведение матчей в 2032 году. УЕФА одобрила такой подход.

Десять городов

Евро-2032 пройдет в общей сложности в 10 городах Турции и Италии. После официального объявления совместной кандидатуры футбольные федерации двух стран определят в каждой стране по 5 городов, где пройдут матчи.

В обеих странах будет сыграно одинаковое количество матчей группового этапа, 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов. Матчи открытия и финала будут общими.

Одна из самых любопытных тем при проведении Евро-2032 — в какой стране пройдут матчи открытия и финала. Ожидается, что обе страны подадут заявку на финальный матч.

«Для финала требуется стадион вместимостью более 80 тыс. человек. Тот, кто первым сможет достичь этого к концу 2026 года, выиграет [в споре за право провести финальный матч]. Если обе стороны предоставят это, возможно, тогда будет ничья. Мы бы хотели, чтобы финальный матч прошел в Стамбуле», — заявил президент TFF Мехмет Бююкекши.

Турция ранее семь раз была кандидатом на проведение чемпионата Европы, однако до этого ни разу не получала право его провести. Теперь же в 2032 году Анкара месте с Римом проведут крупнейшие турниры европейского футбола.