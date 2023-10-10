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Ирак готов ежегодно закупать по 10 млрд кубометров газа из Туркменистана
Багдад заинтересован в импорте газа из Туркменистана по схеме SWAP через территорию соседнего Ирана на основе долгосрочных контрактов
Ирак готов ежегодно закупать по 10 млрд кубометров газа из Туркменистана
Фото: AA / Others
10 октября 2023 г.

Ирак выразил заинтересованность в закупке у Туркменистана по 10 млрд кубометров природного газа ежегодно в ближайшие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба туркменского Министерства иностранных дел.

«Иракские партнеры выразили заинтересованность в поставках газа из Туркменистана в Ирак по схеме SWAP через территорию соседней Исламской республики Иран на основе долгосрочных контрактов, продолжительность которых может быть не менее 5 лет. При этом иракская сторона будет готова ежегодно принимать туркменский природный газ в объеме 10 млрд кубических метров», — говорится в сообщении.

Как указывает МИД, меморандум о взаимопонимании между госконцерном «Туркменгаз» и Министерством электроэнергетики Ирака был подписан во время пребывания туркменской делегации в Багдаде с 5 по 8 октября.

Переговоры продолжатся в Ашхабаде 25-27 октября в рамках Международной выставки и конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2023». Сетевое издание «Хроника Туркменистана» уточняет, что окончательное соглашение будет подписано после трехстороннего обсуждения между Туркменистаном, Ираном и Ираком.

Это не первая новость о заметных изменениях в газовой отрасли Центральной Азии за последнее время. Как писал TRT на русском, Казахстан намерен начать транспортировку газа из России в Узбекистан до конца октября. В настоящий момент Астана и Ташкент согласовывают объемы поставок.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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