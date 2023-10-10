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Азербайджан присоединился к проекту лунной станции Китая
Космическое агентство республики подписало заявление о сотрудничестве с КНР в программе строительства Международной научной лунной станции
Азербайджан присоединился к проекту лунной станции Китая
Фото: AA / AA
10 октября 2023 г.

Космические агентства Азербайджана и КНР подписали заявление о сотрудничестве в строительстве Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщает агентство Интерфакс-Азербайджан‎.

Стороны, в частности, будут сотрудничать по части обучения персонала будущей станции и проведения научных экспериментов. К программе МНЛС также присоединились Пакистан, ОАЭ, ЮАР и Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества.

По данным канала CGTN, Баку и Пекин подписали заявление о сотрудничестве во время 74-го Международного астронавтического конгресса. Он прошел в начале месяца в Азербайджане. РФ и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании МНЛС в 2021 году.

В рамках проекта Москва и Пекин обязуются совместно разрабатывать дорожную карту станции, взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта.

В «‎‎Роскосмосе» ранее сообщали, что МНЛС будет создана на поверхности или на орбите спутника Земли. Объект будут использовать «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ‎»‎. Строительство станции может быть завершено к 2040 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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