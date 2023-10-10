10 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинцы ищут выживших после израильской бомбардировки
Журналисты ТRT запечатлели поиски выживших после жестокой бомбардировки Израилем жилого дома в Газе, жертвами которой стали десятки человек, среди которых немало детей. #trtrussian #Палестина #Израиль #бомбардировка #выжившие #атака #оккупация #оккупацияПалестины #Газа #секторГаза #жилойдом #палестинцы #жертвы #конфликт #новостиПалестины #ситуациявПалестине #агрессор #атакаИзраиля #trtнарусском
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