Эрдоган: Турция готова к посредничеству для обеспечения мира между Израилем и Палестиной

Анкара готова взять на себя посредническую роль в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, к долгосрочному миру может привести только признание независимости Палестины в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. #trtrussian #Турция #Анкара #Эрдоган #Палестина #Газа #Израиль #мир #обеспечениемира #конфликт #посредник #посредничество #вооруженныйконфликт #президентТурции #ЭрдоганоПалестине #независимость #независимостьПалестины #Иерусалим #ИеруслимстолицаПалестины #заявлениеЭрдогана #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском