ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция готова к посредничеству для обеспечения мира между Израилем и Палестиной
Анкара готова взять на себя посредническую роль в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, к долгосрочному миру может привести только признание независимости Палестины в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. #trtrussian #Турция #Анкара #Эрдоган #Палестина #Газа #Израиль #мир #обеспечениемира #конфликт #посредник #посредничество #вооруженныйконфликт #президентТурции #ЭрдоганоПалестине #независимость #независимостьПалестины #Иерусалим #ИеруслимстолицаПалестины #заявлениеЭрдогана #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
бьттлдо / Others
10 октября 2023 г.
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