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В результате ударов Израиля по Газе погибли 770 человек
Около 4 тыс. человек получили ранения в результате ударов израильских сил по сектору Газа
В результате ударов Израиля по Газе погибли 770 человек
Фото: AA / Others
10 октября 2023 г.

Число погибших в результате атак Израиля по блокированному сектору Газа достигло 770 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины на своей станице в Facebook.

Кроме того, число пострадавших в результате израильских атак по Газе составило около 4 тысяч.

В ведомстве также сообщили, что на Западном Берегу реки Иордан с 7 октября погибли 18 палестинцев, и еще около 100 человек получили ранения.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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