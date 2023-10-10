Число погибших в результате атак Израиля по блокированному сектору Газа достигло 770 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины на своей станице в Facebook.

Кроме того, число пострадавших в результате израильских атак по Газе составило около 4 тысяч.

В ведомстве также сообщили, что на Западном Берегу реки Иордан с 7 октября погибли 18 палестинцев, и еще около 100 человек получили ранения.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.