Мишенью израильской авиации в секторе Газа стали четыре машины скорой помощи. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Газы, опубликованном в соцсети X.

Машины подверглись атаке израильской авиации в районе Абасан в восточной части сектора Газа.

Сообщается, что бомбардировке Израиля повергалась территория возле медицинского центра имени Хайдара Абдушшафи, в результате чего медучреждение не сможет оказывать услуги.

При этом Независимая международная комиссия по расследованию при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщила, что существуют явные доказательства того, что в ходе атак Израиля в Газе могли быть совершены военные преступления.

«Комиссия серьезно обеспокоена последним ударом Израиля по сектору Газа и его заявлением о полной блокаде Газы, включая отключение воды, продовольствия, электричества и топлива, что, несомненно, приведет к гибели мирных жителей и будет равносильно «коллективному наказанию», — говорится в соответствующем сообщении.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.