ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская авиация атаковала четыре машины скорой помощи в Газе
ВС Израиля нанесли удар по территории медицинского центра в районе Абасан, в результате чего медучреждение не может осуществлять работу
Израильская авиация атаковала четыре машины скорой помощи в Газе
Фото: AA / Others
10 октября 2023 г.

Мишенью израильской авиации в секторе Газа стали четыре машины скорой помощи. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Газы, опубликованном в соцсети X.

Машины подверглись атаке израильской авиации в районе Абасан в восточной части сектора Газа.

Сообщается, что бомбардировке Израиля повергалась территория возле медицинского центра имени Хайдара Абдушшафи, в результате чего медучреждение не сможет оказывать услуги.

При этом Независимая международная комиссия по расследованию при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщила, что существуют явные доказательства того, что в ходе атак Израиля в Газе могли быть совершены военные преступления.

«Комиссия серьезно обеспокоена последним ударом Израиля по сектору Газа и его заявлением о полной блокаде Газы, включая отключение воды, продовольствия, электричества и топлива, что, несомненно, приведет к гибели мирных жителей и будет равносильно «коллективному наказанию», — говорится в соответствующем сообщении.

Как писал TRT на русском, заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us